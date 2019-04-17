Россия и мир
14:35 | 19.04.2019
Силовики задержали основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина
Как напоминает РИА «Новости», в сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.
© «Вечерние Ведомости»
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