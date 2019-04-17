Силовики задержали основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина

14:35 | 19.04.2019

Основного владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Хотин был задержан в результате совместной работы ФСБ и МВД. Петренко добавила, что в ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Хотину меры пресечения.



Как напоминает РИА «Новости», в сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.