В России водителей могут разделить на любителей и профессионалов

14:25 | 19.04.2019

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, передает РБК.



Согласно документу, подготовку любителей выведут из-под законодательства об образовании, в результате чего их освободят от изучения организационно-управленческих дисциплин, не связанных с безопасностью дорожного движения. Как полагают в Минтрансе, у водителей, которые не будут профессионально заниматься перевозками, необходимости в таких знаниях нет. В свою очередь водителей-профессионалов будут готовить по действующей системе профессионального обучения, которое они смогут пройти после получения водительских прав. По завершении обучения и сдачи экзаменов им будут выдавать документ о квалификации сроком на пять лет, по их истечении обучение придется пройти заново, сообщает gazeta.ru.