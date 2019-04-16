17:10 | 18.04.2019

Стали известны даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов, передает «Советский спорт». Первая встреча между лондонским «Тоттенхэмом» и амстердамским «Аяксом» пройдет в столице Англии 30 апреля. Ответный матч состоится 8 мая на «Йохан Кройф Арене». «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют в Испании 1 мая, ответная игра намечена на 7 мая.