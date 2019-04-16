Тестировавшие складные Galaxy Fold журналисты пожаловались на поломки в первые дни использования

10:27 | 18.04.2019

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.



Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, что экран его смартфона полностью вышел из строя через два дня после начала тестирования. Журналист допустил, что проблема может быть связана с тем, что он снял с экрана защитную пленку, которую нельзя было удалять. По словам журналиста The Verge Дитера Бона, через два дня после того, как он получил смартфон, на экране гаджета в месте сгиба образовалась выпуклость, которая вызвала его искажение. Как предположил Бон, туда мог попасть мусор, либо мог сломаться шарнир. Блогер Маркес Браунли, который делает обзоры на гаджеты, также сообщил, что экран вышел из строя после того, как он убрал защитный слой, передает РБК.



Компания Samsung ранее рассказала изданию Quartz, что новый смартфон сможет без проблем складываться до 200 тысяч раз (около 300 раз в день в течение двух лет). Однако пока компания не отреагировала на возникшую проблему, отмечает РИА «Новости».