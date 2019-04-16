Ученые назвали продукты, повышающие риск рака кишечника

10:19 | 18.04.2019

Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Epidemiology, выявило, какие продукты повышают риск рака кишечника. Исследование проводилось в течение шести лет. Для этого специалисты собирали данные 500 тысяч пациентов. Так, были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, передает РИА "Новости".



В результате исследователи выяснили, что даже небольшое потребление красного мяса каждый день повышает вероятность заболеть раком кишечника. При этом наибольшую опасность представляет переработанное мясо в виде колбасы и особенно бекона. Так, употребление 76 грамм красного и обработанного мяса в день повысило вероятность заболеть раком кишечника на 20 процентов по сравнению с теми, кто употреблял в день один ломтик ветчины, сообщает rg.ru.



Также риск был на 15 процентов выше у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, в сравнении с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19 процентов выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.