В КНДР испытали тактическое управляемое оружие нового типа

10:09 | 18.04.2019

В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется.



Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уже заявил о «большой обеспокоенности» правительства Японии в связи с сообщением о запуске нового тактического управляемого оружия в КНДР, передает russian.rt.com. «Правительство с большой обеспокоенностью относится к этому факту. Мы занимаемся сбором и анализом всей соответствующей информации», — заявил Суга.