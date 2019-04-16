Россия и мир
10:09 | 18.04.2019
В КНДР испытали тактическое управляемое оружие нового типа
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уже заявил о «большой обеспокоенности» правительства Японии в связи с сообщением о запуске нового тактического управляемого оружия в КНДР, передает russian.rt.com. «Правительство с большой обеспокоенностью относится к этому факту. Мы занимаемся сбором и анализом всей соответствующей информации», — заявил Суга.
© «Вечерние Ведомости»
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