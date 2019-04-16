В РФ может появиться новый экологический налог

10:02 | 18.04.2019

Руководитель Росводресурсов Кириллов заявил, что в России может появиться новый экологический налог. Об этом сообщает «Российская газета».



По его словам, финансовый блок правительства хочет взымать с «грязных» предприятий не платежи за сбросы нечистот, а специальный налог. Он отметил, что это должно подтолкнуть организации к внедрению современных очистительных технологий в производство.