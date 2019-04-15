Премьер-министр РФ Медведев признал, что многие россияне «просто выживают»

15:49 | 17.04.2019

Премьер-министр РФ Медведев назвал число бедных людей в России и заявил, что часть из них «просто выживает». Об этом он рассказал, отчитываясь перед Госдумой о работе правительства, передает РБК.



«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.



По его словам, на преодоление бедности направленна вся работа в социальном блоке правительства.