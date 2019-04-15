Россия и мир
15:49 | 17.04.2019
Премьер-министр РФ Медведев признал, что многие россияне «просто выживают»
«Многим людям трудно, некоторые просто выживают. Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — сказал премьер.
По его словам, на преодоление бедности направленна вся работа в социальном блоке правительства.
© «Вечерние Ведомости»
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