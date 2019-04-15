Депутаты Госдумы запретили рекламу новых наркотиков

15:12 | 17.04.2019

Государственная дума на пленарном заседании среду приняла закон о запрете рекламировать психоактивные вещества и распространять в СМИ и интернете информацию о методах изготовления и использования таких веществ, передает РИА «Новости». Законодатели внесли соответствующие поправки в федеральные законы «О рекламе» и «О СМИ».



Как отмечает rg.ru, в 2015 году в законодательство было внесено понятие «новые потенциально опасные вещества», создан их реестр, запрещена их реклама. Однако нормы об этом не были внесены в законодательство о рекламе и о СМИ, и теперь этот пробел убрали.