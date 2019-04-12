SpaceX из-за шторма в океане потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

11:03 | 17.04.2019

Компания SpaceX, сумевшая на прошлой неделе впервые успешно посадить сразу три части своей ракеты Falcon Heavy, потеряла одну из ступеней. Причиной стал шторм в океане, передает РБК.



Напомним, 12 апреля (по московскому времени) в ходе запуска ракетой Falcon Heavy компании Space X был выведен спутник связи Arabsat-6A, две боковые ступени ракеты успешно приземлились на площадки на мысе Канаверал, третья, центральная — на баржу в океане.



Компания заявляет, что причиной ЧП стал шторм, который опрокинул ступень. «Хотя мы и рассчитывали вернуть разгонный блок невредимым, безопасность нашей команды всегда на первом месте», - заявили в Space X, отметив, что нет оснований полагать, будто инцидент как-то скажется на следующих пусках.