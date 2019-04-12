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Россия и мир


 

10:57 | 17.04.2019

В результате ракетного обстрела столицы Ливии Триполи погибли четыре человека

В результате ракетного обстрела столицы Ливии Триполи погибли четыре человека, еще 23 мирных жителя пострадали. Об этом сообщает в Twitter ливийское издание The Libya Observer со ссылкой на источник.

Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отрицает причастность к обстрелам. «Сегодня ночью ливийская армия не использовала тяжелое оружие в ходе военных операций», — заявил «РИА Новости» глава пресс-службы командования армии Халифа аль-Обейди.

По его словам, действующие в Триполи группировки специально обстреляли жилые кварталы столицы из установок «Град» с тем, чтобы обвинить затем ливийские силы под командованием Хафтара.

Как напоминает РБК, наступление армии Хафтара на Триполи началось 4 апреля. ЛНА заявила о планах очистить от «террористов» столицу, которая находится под контролем правительства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

© «Вечерние Ведомости»

 


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