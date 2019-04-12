Ученые выяснили причину крупнейшего вымирания живых существ в истории Земли

10:44 | 17.04.2019

Ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов. Об этом сообщил портал Phys.org.



Ученые обнаружили в отложениях возрастом около 252 миллионов лет следы ртути, выпущенные в атмосферу планеты при сгорании запасов угля, в которых накапливается этот металл. Затем она вместе с дождем попала в Мировой океан, а затем и в морские отложения по всему миру, которые и изучили исследователи, передает РИА "Новости".



Как напоминает rg.ru, массовое пермское вымирание - это одно из пяти известных науке массовых вымираний, которое привело к гибели свыше 90 процентов морских животных и более 70 процентов наземных позвоночных около 252 миллионов лет назад.