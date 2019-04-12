Доктора исторических наук выгнали с передачи Первого канала при обсуждении пожара в Париже

10:39 | 17.04.2019

Руководителя Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, доктора исторических наук Александра Сытина выгнали из студии передачи «Время покажет», где обсуждался пожар в соборе Парижской Богоматери.



Как передает gazeta.ru, собравшиеся разговаривали о трагедии в Париже и вспомнили одесский Дом профсоюзов, где в 2014 году из-за поджога дома погибли 48 человек. Сытин заявил, что нельзя сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности» Нотр-Дам с «ликвидацией малоценного человеческого материала». Данное заявление привело к спорам, которые пресёк ведущий, попросив Сытина покинуть студию, что в итоге эксперт и сделал.



Как напоминает РБК, пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля. На его тушение спасатели потратили более 12 часов. В результате произошедшего обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша.