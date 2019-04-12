Владимир Зеленский раскритиковал штаб Петра Порошенко за организацию дебатов

10:33 | 17.04.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике штаб своего соперника Петра Порошенко за предложения по организации грядущих дебатов.



Как отметил Зеленский, команда Порошенко требует установить на стадионе «Олимпийский», где должны пройти дебаты, разные сцены для участников. «Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах?» — сказал он. Также шоумен добавил, что он выступает за установку фан-зоны для свободного доступа зрителей в центре стадиона, но, по его словам, против этого выступает штаб Порошенко, передает russian.rt.com.



Ранее Порошенко настаивал на том, чтобы провести дебаты 14 апреля. В этот день он приехал в «Олимпийский», выступил перед своими сторонниками и провел пресс-конференцию. Зеленский изначально заявлял о том, что готов встретиться за два дня до выборов, напоминает РБК.