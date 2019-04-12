Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом сменила фамилию

16:48 | 16.04.2019

Анджелина Джоли вернула себе девичью фамилию. Это был один из пунктов, которые она указала при официальном разводе с Брэдом Питтом. Когда актриса выходила замуж, она официально поменяла свою фамилию на двойную. В паспортах, водительских правах и всех официальных документах она фигурировала как Анджелина Джоли-Питт, передает 7days.ru.



Как напоминает РИА «Новости», голливудские актеры поженились в 2014 году. За время совместной жизни у пары родилось трое детей, также они растили троих приемных. Расставание произошло всего через два года после свадьбы и через одиннадцать лет после фактического начала отношений звездной пары.