В Минэнерго заявили, что эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет

16:43 | 16.04.2019

Минэнерго РФ ожидает сохранения роли нефти в мировой экономике в течение следующих 50-70 лет. Об этом в ходе Национального нефтегазового форума заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.



«Век нефти продлится ещё 50-70 лет. Доля нефти снизится, но её всё равно будут потреблять. Не нужно говорить, что всё пропало, и бросаться в альтернативные технологии», — заявил Сорокин.



Он также добавил, что отрасль должна развиваться даже при цене $50-60 за баррель.