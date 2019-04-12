Россия и мир
16:43 | 16.04.2019
В Минэнерго заявили, что эпоха нефти продлится ещё 50-70 лет
«Век нефти продлится ещё 50-70 лет. Доля нефти снизится, но её всё равно будут потреблять. Не нужно говорить, что всё пропало, и бросаться в альтернативные технологии», — заявил Сорокин.
Он также добавил, что отрасль должна развиваться даже при цене $50-60 за баррель.
© «Вечерние Ведомости»
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