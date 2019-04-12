Пытавшуюся примкнуть к ИГ Варвару Караулову освободили по УДО

16:37 | 16.04.2019

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная на 4,5 года за попытку попасть в Сирии и примкнуть к террористам, по решению суда освобождена условно-досрочно, сообщает MK.ru.



Варвару Караулову, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015 года. Будучи студенткой второго курса, она втайне от родителей улетела в Стамбул. Там ее задержали с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию и примкнуть к ИГ (организация запрещена в РФ).



В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю студентку виновной. Свою вину Варвара Караулова не признала. Наказание она отбывала в женской колонии №1 в Вологде.