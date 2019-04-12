Путин заявил о необходимости глубокой модернизации ракетно-космической отрасли

16:27 | 16.04.2019

Путин в ходе заседания Совета безопасности России призвал «глубоко модернизировать» ракетно-космическую отрасль.



«Нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни», — сказал он.



Путин также подчеркнул, что Россия имеет богатый опыт разработки и производства космической техники, подготовки к полетам, и этот задел нужно постоянно наращивать. В частности, найти эффективные механизмы развития отрасли.