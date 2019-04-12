Российские корабли начали сопровождать вошедший в Черное море эсминец ВМФ США

16:45 | 15.04.2019

Российские корабли начали сопровождать вошедший в Черное море американский военный эсминец USS Ross. Об этом говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что после захода в акваторию «Росс» взяли под контроль береговые радиотехнические средства флота. Также за действиями американского эсминца наблюдают патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс», передает РИА «Новости».