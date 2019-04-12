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Россия и мир


 

16:41 | 15.04.2019

Останкинский суд Москвы отклонил иск Жириновского к главе китайской Financial Times

Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, написавшему о его связи с КГБ, передает РИА Новости.

Как напоминает РБК, Жириновский подал иск о защите репутации в феврале. Он полагает, что Кловер опорочил его честь и достоинство в книге «Черный ветер, белый снег», посвященной «новому национализму» в России. Претензия Жириновского касалась фразы о том, что он был агентом КГБ. Депутат попросил взыскать с Кловера 1 млн руб. и обязать опубликовать опровержение. В настоящее время Кловер является главой бюро Financial Times в Китае.

© «Вечерние Ведомости»

 


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