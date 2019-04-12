Останкинский суд Москвы отклонил иск Жириновского к главе китайской Financial Times

16:41 | 15.04.2019

Останкинский суд Москвы отклонил иск лидера ЛДПР Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, написавшему о его связи с КГБ, передает РИА Новости.



Как напоминает РБК, Жириновский подал иск о защите репутации в феврале. Он полагает, что Кловер опорочил его честь и достоинство в книге «Черный ветер, белый снег», посвященной «новому национализму» в России. Претензия Жириновского касалась фразы о том, что он был агентом КГБ. Депутат попросил взыскать с Кловера 1 млн руб. и обязать опубликовать опровержение. В настоящее время Кловер является главой бюро Financial Times в Китае.