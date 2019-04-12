Трамп собрал за первый квартал 2019 года более $30 млн на проведение президентской кампании

16:35 | 15.04.2019

Дональд Трамп собрал более $30 млн пожертвований на проведение своей президентской кампании за первый квартал 2019 года, сообщает газета The Hill. К настоящему моменту в кассе его будущей кампании уже около 40 млн. У главы Белого дома, таким образом, больше средств, чем у лидеров среди демократов, пишет американское интернет-издание The Hill. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвований на более чем 18 млн. долларов, а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис — около 12 млн. долларов, отмечает «Эхо Москвы».



Как отмечает РБК, в общей сложности Трамп рассчитывает собрать к президентским выборам около $1 млрд, что намного больше, чем, например, было у Барака Обамы или Джорджа Буша-младшего.



Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы.