Россия и мир
16:35 | 15.04.2019
Трамп собрал за первый квартал 2019 года более $30 млн на проведение президентской кампании
Как отмечает РБК, в общей сложности Трамп рассчитывает собрать к президентским выборам около $1 млрд, что намного больше, чем, например, было у Барака Обамы или Джорджа Буша-младшего.
Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир пройдут первые собрания партийных активистов и первичные выборы.
© «Вечерние Ведомости»
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