В МИД РФ заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

16:25 | 15.04.2019

Сотрудничество России и НАТО по военной и гражданской линиям полностью прекращено. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы МИД России Грушко. По его словам, НАТО отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Пока нет признаков того, что эта организация знает, как выходить из этого тупика, подчеркнул Грушко.



При этом, отметил Грушко, возникновение военного конфликта между Россией и альянсом станет настоящей катастрофой для всего человечества, передает gazeta.ru.