16:20 | 15.04.2019

Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на «Северный поток — 2». Одобрение совета — последний этап официального согласования документа, в начале апреля его утвердил Европарламент: поправки поддержали 465 депутатов, против высказались 95, передает РИА «Новости».



Теперь правила, которые применяются к внутренним европейским трубопроводам, распространяются не только на сухопутные, но и на морские газопроводы, которые идут из третьих стран по территории ЕС. Новые нормы разработаны противниками газопровода «Северный поток-2»: у газопровода должен быть независимые от Газпрома оператор, а к мощностям получат доступ третьи лица, отмечает «Эхо Москвы».