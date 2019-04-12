На следующей неделе в Россию может приехать лидер КНДР Ким Чен Ын

11:38 | 15.04.2019

Лидер КНДР Ким Чен Ын может приехать в Россию на следующей неделе. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на источники.



По данным собеседника издания, встреча Ким Чен Ына и Путина может состояться на Дальнем Востоке. Путин приедет во Владивосток 26-27 апреля в преддверии визита в Китай. Предполагается, что Ким Чен Ын прилетит в Россию в это же время.



Предполагается, что Ким Чен Ын в ходе встречи попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после провальной встречи в Ханое, отмечает РБК.