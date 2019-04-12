В Туве полицейские задержали четверых из девяти сбежавших из изолятора

11:28 | 15.04.2019

Полиция задержала четверых из девяти сбежавших из изолятора временного содержания в Туве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения остающихся на свободе беглецов.



Как напоминает MK.ru, в воскресенье, 14 апреля, из ИВС в городе Ак-Довураке Барун-Хемчикского района республики сбежали девять задержанных. Они дожидались дальнейшего этапирования к местам лишения свободы для отбытия наказания.