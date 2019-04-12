Бывший предприятие Порошенко в Севастополе отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ

11:25 | 15.04.2019

Предприятие «Севморзавод» в Севастополе, которое ранее принадлежало нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, станет главной базой ремонта кораблей Черноморского флота. Об этом «РИА Новости» заявил директор завода Владимир Баженов. По его словам, предприятие станет заниматься ремонтом судов различного класса и назначения, изготавливать специальное оборудование для плавучих сооружений.



Отмечается, что завод, общей площадью 53 га, оказался в собственности Порошенко в 1990-е годы. Однако в 2015 году после присоединения Крыма к РФ предприятие было национализировано российскими властями.