Россия и мир
11:25 | 15.04.2019
Бывший предприятие Порошенко в Севастополе отдадут под базу ремонта кораблей ЧФ
Отмечается, что завод, общей площадью 53 га, оказался в собственности Порошенко в 1990-е годы. Однако в 2015 году после присоединения Крыма к РФ предприятие было национализировано российскими властями.
© «Вечерние Ведомости»
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