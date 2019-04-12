Самой любимой песней Аллы Пугачевой у россиян названа композиция «Миллион алых роз»

11:14 | 15.04.2019

Самой любимой песней Аллы Пугачевой среди россиян оказалась композиция «Миллион алых роз», передает RT со ссылкой на опрос Research@mail.ru. Второй по популярности оказалась песня «Позови меня с собой». Далее в списке расположились такие композиции, как «Этот мир придуман не нами», «Любовь, похожая на сон» и «Айсберг». Кроме того, респонденты отметили песни «Не отрекаются, любя», «Арлекино» и «А знаешь, все еще будет».



Напомним, 15 апреля Пугачёва отмечает 70-летний юбилей. В честь своего дня рождения певица планирует выступить на сцене Кремлёвского дворца.