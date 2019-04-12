В штабе Владимира Зеленского напомнили Петру Порошенко о месте и времени дебатов

11:10 | 15.04.2019

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский ожидает увидеть своего оппонента по выборам Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля в 19:00, сообщили в штабе кандидата 14 апреля, передает радиостанция «Эхо Москвы».



Как отмечает РИА «Новости», Порошенко приехал в воскресенье в «Олимпийский», чтобы провести дебаты с Зеленским. Ранее он настаивал именно на этой дате, однако актер с этим не соглашался, предлагая провести дебаты за два дня до второго тура выборов.



Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно итоговым результатам первого тура, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.