Граждан РФ с маленькой зарплатой могут освободить от НДФЛ

11:02 | 15.04.2019

Жителей России, которые имеют низкий доход, могут освободить от уплаты НДФЛ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.



В Росстате посчитали, что бедными в России можно назвать примерно 11 млн человек (15,2% — от общего числа граждан РФ).