Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

11:55 | 10.04.2019

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма, передает РИА «Новости».



По словам Помпео, Израиль завладел Голанскими высотами, когда он оборонялся и находился под атаками. «Они получили эту территорию, чтобы продолжать защищать себя», — отметил он. Однако Россия не была в позиции обороняющейся стороны, заявил госсекретарь. «Она в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», — подчеркнул Помпео, добавив, что ситуации «совершенно различны», сообщает lenta.ru.