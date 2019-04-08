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Россия и мир


 

11:42 | 10.04.2019

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии

Суд приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии и штрафу в размере 500 миллионов рублей за коррупцию и злоупотребление полномочиями, передает РИА Новости. Суд также признал виновным брата экс-мэра Андрея Пушкарева. Он осужден на 8 лет условно: суд учел, что обвиняемый имеет инвалидность.

Как напоминает ren.tv, по версии следствия, в период с 2009 по 2016 год Пушкарев осуществил закупку строительных материалов городской администрацией у группы компаний «Востокцемент», которыми руководили родственники градоначальника. Следователи утверждают, что подозреваемый лично и через своих доверенных лиц получил взятку от своего брата Андрея в виде денег, иного имущества, незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму более 75 млн рублей. По данным правоохранителей, близкие родственники мэра получили с дохода компаний «Востокцемента» дивиденды в 471,7 млн рублей, а «Дорогам Владивостока» был причинен ущерб на 143,6 млн рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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