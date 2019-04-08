Эрдоган не исключил поставок зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию до июля

11:23 | 10.04.2019

Президент Турции Эрдоган заявил, что поставки зенитно-ракетных систем (ЗРК) С-400 могут произойти до июля. Об этом он сообщил журналистам в самолёте, возвращаясь из Москвы. «Эта сделка закрыта, все готово. Поставки систем противоракетной обороны С-400 должны были состояться в июле, но это может произойти и раньше», — сказал Эрдоган. При этом Эрдоган отметил, что зарубежные коллеги постоянно спрашивают членом правительства о том, не передумали ли они закупать российское вооружение.