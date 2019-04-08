Граждане РФ назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни

11:06 | 10.04.2019

В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы - не менее 100 тысяч, а Санкт-Петербурга - 91 тысячи. Такие данные получены в ходе исследования, которое провел Финансовый университет при Правительстве РФ, передает rg.ru.



Также высокие финансовые запросы были зафиксированы у жителей подмосковных Химок, Балашихи и Подольска. По данным газеты, самыми низкими запросами отличились жители Читы, которым в среднем хватило бы для достойной жизни 50 тыс. руб. в месяц.



Кроме того, согласно исследованию, 24% граждан, которые проживают в крупных и средних городах, считают, что уже добились достойного уровня дохода, 19% намерены приблизиться к нему в ближайшие несколько лет, 48% убеждены, что никогда его не достигнут.