В «Газпроме» заявили, что газопровод «Северный поток-2» построен уже на 40%

17:23 | 9.04.2019

Газопровод «Северный поток-2» построен уже на 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома». Как отмечается, по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб.



Две нитки «Северного потока-2» протяженностью 1224 км должны дойти до Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м в год. Против проекта выступают США, Украина, Польша и некоторые другие европейские страны, напоминает РБК.