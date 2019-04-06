В московском Доме кино простились с режиссером Георгием Данелией

17:15 | 9.04.2019

Церемония прощания с режиссером Георгием Данелией завершилась в Доме кино, присутствующие поклонники и коллеги проводили гроб продолжительными аплодисментами и криками «Браво!», передает РИА Новости. На мероприятии присутствовали актёр Евгений Стеблов, режиссёры Карен Шахназаров и Александр Адабашьян, актриса Евгения Симонова и многие другие. Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище. Георгий Данелия умер 4 апреля от эмфиземы легких. Ему было 88 лет.