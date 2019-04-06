В Кремле не считают Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»

17:07 | 9.04.2019

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что не совсем правильно ассоциировать хищения в «Роскосмосе» с работой руководителя госкорпорации Рогозина. Он заявил, что этим вопросом занимаются правоохранительные органы. При этом в Кремле не склонны персонифицировать выявленные нарушения с главой Роскосмоса Рогозиным, который возглавляет корпорацию менее года.



Как напоминает РИА «Новости», согласно докладу генпрокурора Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.