Упав с 26 этажа, 6-летняя девочка осталась живой

16:58 | 9.04.2019

В китайском городе Чунцин маленькая девочка упала с 26 этажа, и при этом осталась, не просто живой, а можно сказать, отделалась испугом.



ЧП, случившееся 2 апреля, сняли очевидцы падения девочки и камеры видеонаблюдения. На видеозаписи видно, как девочка летит с огромной высоты, пробивает крышу гаража и падает на парковку с мотоциклами. Пролетев более 80 метров, девочка встает и немного прихрамывая, уходит прочь.





Как пишут местные СМИ, девочка в больнице, там ей оказали необходимую помощь. Стоит отметить, что кроме перелома правой руки, других серьёзных повреждений у маленькой пациентки обнаружено не было. Очевидцы назвали инцидент настоящим чудом.