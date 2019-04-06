Приток мигрантов в Россию в прошлом году достиг исторического минимума

16:50 | 9.04.2019

В Россию в прошлом году приехали около 125 тысяч мигрантов. Это самый низкий показатель за весь постсоветский период, говорится в докладе Института социального анализа и прогнозирования, передает «Эхо Москвы».



В то же время количество выехавших из страны в 2018 году увеличилось на 16,9 процента. Меньше всего мигрантов приезжало почти из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркменистана. Больше всего сократилось количество приезжающих из Украины и Узбекистана — эти страны в прошлом являлись крупнейшими миграционными донорами для России, сообщает lenta.ru.