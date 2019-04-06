Расследование BBC о профессиональной работе политтехнологов из РФ на выборах в Мадагаскаре построено на слухах

19:32 | 8.04.2019

фото: planeta-best.ru

Канал BBC опубликовал новое «расследование» о якобы «вмешательстве политтехнологов из России» в выборы президента Мадагаскара.



О «вмешательстве России» авторы «расследования» заговорили после того, как во время выборов президента на Мадагаскаре прибыла группа россиян, которые были классифицированы как туристы. По версии журналистов BBC, путешественники на деле являлись политтехнологами, прибывшими на остров, чтобы оказать поддержку ряду кандидатов в президенты Мадагаскара. К тем же «политтехнологам» приписали и наблюдателей от России, которые прибыли в Мадагаскар, чтобы проследить за прозрачностью голосования на президентских выборах, а также повлиять на их исход.



Целью вмешательства, о котором говорится в «расследовании», должна была стать «смена прозападного настроя» у населения Мадагаскара, а также создание «империи», которая могла бы стать аналогом Советского Союза. Аргументы в защиту своей позиции авторы привели весьма слабые. Так, особое подозрение у них вызвало растущее влияние России на территории Африки, которое можно назвать весьма закономерным, поскольку РФ сейчас ведет активное и взаимовыгодное сотрудничество со странами континента.



В «расследовании» также приводятся несколько интервью с членами предвыборных штабов и самими кандидатами в президенты, которые рассказывают о «чемоданах с деньгами», якобы обещанных им русскими. Собственно говоря, подобные заявления вряд ли можно считать доказательством «вмешательства», да и деньги так никому и не вручили. Маловероятно, что опытные политики действительно могли бы пойти на какой-либо сговор после призрачных обещаний о вознаграждении.



Кроме того, журналисты BBC заявили и об организации россиянами конференции, на которой кандидатам предлагалось донести свои идеи до избирателей. Только вот остается неясным, каким образом это мероприятие связано с мифическим вмешательством.



Еще один аргумент авторов «расследования» — то, что российские туристы были замечены на предвыборных демонстрациях, организованных жителями Мадагаскара. Но малагасийские законы не запрещают иностранцам находиться на территории страны и делать все, что угодно, кроме прямой незаконной деятельности. Однако даже журналисты Би-би-си считают работу российских политтехнологов профессиональной.

Расследование BBC, построенное на домыслах и сомнительных заявлениях участников предвыборной гонки, вряд ли заслуживает какого-либо доверия. Прозападные СМИ продолжают гнуть свою антироссийскую линию после провала расследования Мюллера по «вмешательству» России в выборы в США.