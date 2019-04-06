Владимир Зеленский настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко 19 апреля

15:45 | 8.04.2019

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве. Ранее Порошенко заявил, что ожидает Зеленского на стадионе «Олимпийский» для участия в дебатах 14 апреля.



Как напоминает gazeta.ru, выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.