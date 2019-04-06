Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

15:42 | 8.04.2019

Московский городской суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и надлежащем поведении, передает Интерфакс. Кроме Серебренникова освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. Еще один фигурант дела, продюсер Алексей Малобродский, уже находился под подпиской.



Как напоминает Новая газета, Серебренников был под домашним арестом по делу «Седьмой студии» с августа 2017 года. Его фигурантам инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных Минкультом для основанной Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».