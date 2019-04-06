Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

15:42 | 8.04.2019

Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Московский городской суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде и надлежащем поведении, передает Интерфакс. Кроме Серебренникова освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. Еще один фигурант дела, продюсер Алексей Малобродский, уже находился под подпиской.

Как напоминает Новая газета, Серебренников был под домашним арестом по делу «Седьмой студии» с августа 2017 года. Его фигурантам инкриминируется хищение 133 млн рублей бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК), выделенных Минкультом для основанной Серебренниковым «Седьмой студии» в 2011–2014 годах на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа».

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:59 | 8.04.2019
Вынесен приговор уральскому маньяку Алексею Фалькину

16:58 | 8.04.2019
Глава Перми будет еженедельно выезжать в районы города с проверкой

16:25 | 8.04.2019
На Урале эвакуировали туристку, повредившую ногу при спуске с горы

16:16 | 8.04.2019
О реализации нацпроектов в Прикамье можно узнать на новом портале «Будущее России. Национальные проекты»

15:52 | 8.04.2019
Свердловская ГИБДД провела рейды по тонировке и нечитаемым номерам

15:47 | 8.04.2019
Бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к 8 годам колонии

15:20 | 8.04.2019
Жители Камышлова опять остались без питьевой воды

15:07 | 8.04.2019
В Прикамье семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

15:00 | 8.04.2019
Школьников Прикамья приглашают поучаствовать в конкурсе «Юный криминалист»

14:57 | 8.04.2019
В параде Победы в Екатеринбурге задействуют новые образцы военной техники

14:44 | 8.04.2019
Житель Шадринска украл у бывшего коллеги деньги, чтобы погасить долги

14:41 | 8.04.2019
В рамках акции #СохранимЛес пермяки собрали почти 1,3 тонны макулатуры

14:41 | 8.04.2019
В Техническом университете УГМК прошёл День открытых дверей

14:30 | 8.04.2019
В Перми проводится прямая линия по ТКО

14:27 | 8.04.2019
В Зауралье не платили зарплату сотрудникам районного управления образования

14:18 | 8.04.2019
В рамках нацпроекта в Прикамье из аварийного жилья расселят около 10 тысяч человек

14:00 | 8.04.2019
Форум высотного и уникального строительства пройдет в Екатеринбурге вместе со Всемирным днем городов

13:45 | 8.04.2019
В Зеленой роще вырубят более 200 деревьев

13:20 | 8.04.2019
Гособвинитель снова запросил пожизненное лишение свободы для уральского маньяка Фалькина

комментариев: 1

13:11 | 8.04.2019
Начальник одной из коммерческих организаций Кургана собирал с сотрудников мзду

13:00 | 8.04.2019
Победителем турнира по баскетболу среди школьников на кубок Игоря Сапко стала команда школы №72

12:43 | 8.04.2019
«Том Сойер Фест»: в Екатеринбурге восстановят фасад старинного деревянного дома

12:36 | 8.04.2019
Свердловской облсуд вынес приговор оперативникам УЭБиПК, обвиняемым в превышении полномочий

12:30 | 8.04.2019
На трассах в Прикамье установят новые пункты весогабаритного контроля

12:26 | 8.04.2019
В суд передано дело о хищении ковчега с мощами Александра Невского из кафедрального собора Кургана

12:21 | 8.04.2019
В Североуральске на подростка упала бетонная плита (ФОТО)

12:19 | 8.04.2019
Погода в Перми будет переменчивой

11:54 | 8.04.2019
В Екатеринбурге «Монетку» оштрафовали на 110 тысяч рублей

11:47 | 8.04.2019
Чиновница из Атига, выдавшая квартиру без очереди, отделалась выговором

11:20 | 8.04.2019
В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 4,9%

11:12 | 8.04.2019
Школьники Прикамья сразились за путевки на спартакиаду ПФО по дзюдо

10:58 | 8.04.2019
В Екатеринбурге стартовала акция по сбору макулатуры

10:42 | 8.04.2019
Сегодня в Кургане состоится инаугурация избранного мэра

10:00 | 8.04.2019
В Екатеринбурге состоялась «перекличка» противников строительства храма святой Екатерины

09:48 | 8.04.2019
В Сысерти закрыли две опасные газозаправочные станции

09:23 | 8.04.2019
На улице Билимбаевской горел автомобиль Audi A6





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 