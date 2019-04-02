Таможенникам дали новые полномочия. Автомобилисты не в восторге

17:18 | 4.04.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Российские таможенники получили право остановки транспортных средств массой от 3,5 тонн для проведения таможенного контроля. Нововведения касаются и транспорта, не осуществляющего международные перевозки. Контроль может происходить только в зонах действия дорожного знака «Пункт таможенного контроля».



Сейчас в Уральском таможенном управлении работают пять мобильных групп – это передвижные таможенные посты, которые размещены у российско-казахстанской границы. Сейчас идет оснащение мобильных групп таможен специальными техническими средствами, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Водители транспортных средств теперь обязаны по требованию таможенников остановиться и предъявить к проверке транспортное средство, товары и документы на них. За невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства грозит штраф», - рассказал Михаил Пономарев, заместитель начальника Уральского таможенного управления - начальник службы.