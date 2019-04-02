В возрасте 88 лет скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия

16:57 | 4.04.2019

Умер советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Ему было 88 лет. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью. Георгия Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Он попал в реанимацию, врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.



Напомним, в 1964 году кинорежиссер получил широкую известность благодаря выходу комедии «Я шагаю по Москве». Георгий Данелия также является режиссером фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи».