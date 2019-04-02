Россия и мир
16:57 | 4.04.2019
В возрасте 88 лет скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия
Напомним, в 1964 году кинорежиссер получил широкую известность благодаря выходу комедии «Я шагаю по Москве». Георгий Данелия также является режиссером фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Джентльмены удачи».
© «Вечерние Ведомости»
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