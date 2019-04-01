Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину в случае победы Владимира Зеленского на выборах

12:39 | 3.04.2019

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину после того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский победит во втором туре выборов, передает russian.rt.com. «Я обожаю Украину и вернусь туда, верну себе гражданство», - заявил он в интервью телекомпании «Рустави 2». При этом он уточнил, что не планирует занимать никаких высоких политических постов.



При этом Саакашвили добавил, что при этом его главный приоритет - это возвращение в Грузию, так как «ее государственность распадается». Там он намерен заняться виноделием в своем доме в регионе Кахетия, консультировать новое правительство и, возможно, стать мэром.