Бывшего вице-президента США Джо Байдена повторно обвинили в домогательствах

13:04 | 2.04.2019

Бывшего вице-президента США Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant. По данным издания, 43-летняя Эми Лаппос из штата Коннектикут утверждает, что Байден её «неподобающе касался» и потёрся об неё носом в 2009 году в Гринвиче, когда занимал пост вице-президента.



Напомним, на минувшей неделе Байдена в домогательствах обвинила бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес.