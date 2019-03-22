Разведка США выяснила, когда в армии РФ появятся подводные беспилотники «Посейдон»

15:25 | 26.03.2019

Американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся в армии России не раньше 2027 года. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки. При этом подчеркивается, что у США нет аналогов, подобных этой российской разработке.



По словам источника телеканала, речь идет о российской подлодке, «которую трудно засечь и которая выпускает дрон с ядерной боеголовкой, по которому трудно попасть», передает iz.ru.