В одной из квартир на севере Москвы нашли мертвым генерал-майора ФСБ

15:10 | 26.03.2019

В одной из квартир на севере столицы обнаружили мертвым генерала-майора ФСБ. «По предварительной информации, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет», – сообщили в правоохранительных органах. Рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.