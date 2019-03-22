Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

14:55 | 26.03.2019

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA). «Ребята, короткое объявление. Я решил завершить карьеру в спорте, который называется ММА. Я желаю всем моим бывшим коллегам успехов. Пина Колада за мой счет, друзья», - говорится в сообщении.



Как напоминает РИА «Новости», ирландский боец за карьеру в MMA одержал 21 победу и потерпел 4 поражения. Последний бой бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весе провел 6 октября 2018 года, когда уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.