Возрастное ограничение 18+

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

В офис пришли семьи с малышами, случайные прохожие и добрая собака

16.43 Воскресенье, 3 августа 2025
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
«Здесь, в Фонде, меня научили жить и бороться», — говорит папа Миши Бахтина, малыша со СМА, который сегодня известен, пожалуй, всей стране. Родители Миши, Дмитрий и Яна, много раз выходили на пикеты, записывали обращения, обивали пороги инстанций, чтобы спасти жизнь своему ребёнку.

Миша улыбается и встречает тех, кто пришел в последний день приема в Фонд на Красноармейской в Екатеринбурге. С ним его мама и папа. Мама приготовила торт — невероятно вкусный. Торты, печенье, конфеты принесли с собой многие и угощали детей. Их здесь тоже очень много.

Оксана пришла с четырьмя малышами, двое — в двухэтажной коляске. «У нас история веселая, конечно. Никому не пожелаешь», — говорит мама. Семья осталась без жилья и с долгами. Сначала обманул застройщик, потом по бизнесу столкнулись с мошенниками, теперь потребовали освободить арендованное жилье. «…А новое найти с четырьмя детьми — то ещё приключение. Некоторые прямо предупреждают, что с детьми не сдаём. Я была везде — никто не помог. Никто не хотел войти в положение. А тут решили вопросы за пару дней. Знаете, бывают в жизни безвыходные ситуации. Куда в таком случае идти людям? Я не знаю теперь».

Примерно так говорят все, кто пришел в последний приемный день. Никто не знает, «как будет теперь».

Фоторепортаж о том, как прошел день

«Здесь меня научили жить и бороться». Как в «Фонде Ройзмана*» провели последний приемный день

Яна Бахтина с сыном Мишей, которому в 2020 поставили страшный диагноз — СМА 1 типа. На лекарство требовался 151 миллион рублей. Родители обращались во многие фонды, но везде получали отказ.


Яна и ее муж Дмитрий решили сделать всё возможное и невозможное, чтобы спасти сына… Эфиры, соцсети, обращения в СМИ, в разные организации и ведомства. После огласки Мишиной истории о проблеме спинально-мышечной атрофии и колоссальных суммах на лечение стали говорить в федеральных структурах.


Миша Бахтин и его папа Дмитрий. «Государство не могло нам помочь — в 2020 году необходимый препарат не был зарегистрирован. Мы с женой стали вести эфиры. Вскоре мне позвонил Евгений Вадимович: “Дим, здорово, это Ройзман*. Мы включаемся и будем с вами до конца”».


Фонд объявил сбор, необходимые средства удалось собрать и спасти жизнь мальчику. Впоследствии Фонд помогал с качественной реабилитацией.


Сегодня, по словам Дмитрия Бахтина, Миша чувствует себя отлично, а сам он — стал другим человеком. «Фонд научил меня, как родителя, жить. Дал надежду и научил бороться. Как человека поменял меня», — говорит папа мальчика.


Закрытие Фонда родители мальчика, а также все, кто пришел в последний день, называют вопиющей несправедливостью. «Сегодня подопечные остались без помощи необходимого качества, которую невозможно получить от государства. Нет слов. Это очень несправедливая история».


Илья два года добивался того, чтобы государство стало выдавать лекарство. «Суды, больницы, борьба. Страшно и больно», — говорит Илья. Он обратился в Фонд, когда ему потребовалась оперативная реабилитация на фоне СМА. Ему помогли. «Людям нужно такое место, куда можно прийти за поддержкой. Независимо от уровня проблемы — пустяковой или когда речь идёт о жизни и смерти. Ты знаешь, что здесь перед тобой не закроют двери».


Последний приемный день в Фонде не перестал быть рабочим — люди продолжают обращаться за помощью. Из разговоров доносится: «…Давай я с уполномоченным договорюсь? Он лично прочитает… Я сделаю так, что он прочитает».


Евгений Ройзман* вел личные приемы больше 25 лет. «Личный прием закончился совершенно точно», — говорит он. Но люди по-прежнему подходят на улицах, пишут в соцсетях и мессенджерах. «Для меня самая большая проблема в том, что работа не закончится, обращения не закончатся, а инфраструктуры, ресурсов — уже не будет».


«На душе какой-то вакуум… С этим как-то предстоит сейчас жить. У меня пока нет понимания», — говорит Евгений Ройзман*. При этом планов, по его словам, по-прежнему много — часть подопечных передать другим фондам, решить, кто теперь будет обеспечивать хоспис… Между делом — разобрать библиотеку и снова начать тренироваться.


Тэсса по привычке забежала в гости в Фонд и общается с посетителями. Хозяин говорит, что они часто гуляют рядом и заходят «порадоваться и порадовать».


«Мишутка больше всех обрадовался собаке», — говорит Ройзман*. На крыльце Фонда они угостили Тэссу печеньками.


…А собака, моментально став центром внимания и обожания, не хотела уходить…


…И просила у людей ещё чуточку внимания.


В кабинете Ройзмана*, в котором он вел личный приём.


Евгений Ройзман* говорит, что не собирается никуда уезжать. Ни из города, ни из страны. По его словам, это вопрос принципиальный.


В пятницу, 1 августа, с двери офиса сняли табличку, закрыли на ключ. Сотрудники Фонда поблагодарили всех за тёплый, душевный, родной день.


Апелляцию по делу о ликвидации Фонда будут рассматривать 5 августа в Свердловском областном суде. «Мы вместе с вами надеемся, что суд примет правильное решение», — говорят сотрудники.

Фотографии Андрея Гоголева

* Минюст признал Евгения Ройзмана иноагентом

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В фонде Евгения Ройзмана* перед закрытием торопятся спасти ещё двух детей
29 июля 2025
Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
01 августа 2025
Пикеты за сохранение здания общежития ДОСААФ продолжаются в Екатеринбурге
01 августа 2025
Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
02 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Берёзовском всё-таки переназначили действующего главу на новый срок

На этот раз Евгения Писцова поддержали депутаты
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:17 Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
16:52 В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
16:36 В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
13:49 В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
12:42 В Ирбите суд вынес приговор мужчине за осквернение мемориала Победы
12:13 Куда сходить в Екатеринбурге с 4 по 10 августа
11:35 В Екатеринбурге на парковке загорелись десятки машин, огонь охватил 700 «квадратов»
18:07 Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
17:44 В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей
17:21 Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
15:18 Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
12:47 В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
12:20 Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
19:11 Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней
Все новости Свердловской области
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
Все новости России и мира
18:17 Прокуратура проверит задержку поезда Каменск-Уральский — Екатеринбург
16:52 В День города в Екатеринбурге проезд и парковки будут бесплатными
16:36 В Свердловской области погиб мотоциклист без прав и шлема, юный пассажир получил травмы
15:22 В Екатеринбурге стартует бесплатная школа для тех, кто хочет завести собаку осознанно
14:47 В Свердловской области за сутки произошло 20 пожаров, среди причин — печи, неосторожность с огнём и проводка
13:49 В Каменске-Уральском после массового ДТП с погибшим прокуратура начала проверку
12:42 В Ирбите суд вынес приговор мужчине за осквернение мемориала Победы
12:13 Куда сходить в Екатеринбурге с 4 по 10 августа
11:35 В Екатеринбурге на парковке загорелись десятки машин, огонь охватил 700 «квадратов»
18:07 Замминистра спорта вышел к жителям Екатеринбурга, выступающим против стройки в парке 50-летия ВЛКСМ
17:44 В ближайшие дни в Свердловской области +28° и почти без дождей
17:21 Свердловская область вошла в число лидеров по числу смертей в ДТП с участием самокатов и велосипедов
16:48 СК расследует нападение подростков на пожилого мужчину в трамвае Екатеринбурга
15:54 Уральские врачи спасли 17-летнего мотоциклиста с гематомой размером с теннисный мяч
15:18 Смертельное ДТП в Артемовском районе: столкнулись три автомобиля
14:20 Свердловчанам предложили выбрать, что станет новым «Достоянием Среднего Урала»
13:29 В Екатеринбурге загорелась гостиница «Мадрид» на Уралмаше
12:47 В екатеринбургском аэропорту рейс в Нячанг задержан более чем на сутки
12:20 Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
11:00 В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе погиб 17-летний велосипедист
21:37 Рыжий пёс из уральского леса стал эмигрантом
20:47 На фестивале растений в Екатеринбурге заговорит ДК ВИЗа
20:17 На Сибирском тракте погибла пожилая пешеходка
20:08 Рослесхоз вступился за земли, на которых хотели разместить мусорный полигон в Сысертском районе
19:28 В Екатеринбурге суд рассмотрел дело о нападении женщины на школьницу в трамвае
19:11 Более двух тысяч подростков проверили в Свердловской области за пять дней
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK