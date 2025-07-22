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Начался суд над екатеринбуржцем, которого обвинили в хулиганстве после публикации видео «Русской общиной»

Публикация видео в соцсетях может обернуться для уральца немалым сроком

09.03 Суббота, 26 июля 2025
Фото: Максим Ефремов
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Дело против 30-летнего Романа Штадлера с обвинительным заключением по статье о хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК) было передано судье Ленинского райсуда Татьяне Чащиной. Накануне прошло первое заседание по делу.

Штадлер свою вину в инкриминируемом преступлении не признаёт, не отрицая при этом факт выстрела из пистолета «ТТ». Пистолет этот следователи не нашли — Штадлер сказал, что выбросил его на следующий день после инцидента.

Адвокат Наталья Волкова также занимает позицию, что содеянное её подзащитным может квалифицироваться лишь по административной статье о хулиганстве, но никак не по уголовной.

Подробнее о самом инциденте с выстрелом
писали здесь. Видео распространилось и вызвало резонанс благодаря «Русской общине», опубликовавшей её в своём федеральном телеграм-канале в марте этого года, подписав как «гость с юга открыл стрельбу, танцуя на фоне православного храма», и добавив, что сделано это было якобы под национальную музыку в Великий пост. Впоследствии выяснилось, что видео было снято ещё в 2023 году, а «гостем с юга» оказался уроженец Алтайского края Роман Штадлер — как он сам заявляет, православный христианин. После задержания у него были многочисленные гематомы, Штадлер рассказывал изданию «Уральский меридиан», что во время обыска его избивали.

Спустя почти два месяца после возбуждения дела в нём появился потерпевший — 37-летний уроженец Казахстана по фамилии Фёдоров, его допросили в начале июня. На допросе он заявил, что вспомнил об инциденте, произошедшем полтора года назад, после того как увидел видео в соцсетях, а также вспомнил, что проезжал в тот момент по улице 8 марта на своей «Ниве», и что испытал страх от звука выстрела. Фёдоров утверждает, что тем самым Штадлер нанёс ему моральный ущерб.


Фрагмент обвинительного заключения


Следующее заседание по делу Романа Штадлера назначили на 22 сентября. По вменённой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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13:41 В Екатеринбурге разыскивают двух подростков, пропавших на Уралмаше
12:56 В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела
11:51 В Екатеринбурге при пожаре погибли женщина и трое детей, пострадали ещё четверо
11:14 В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
10:59 Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без света на одну ночь
22:12 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
22:07 Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
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20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
17:15 В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
16:33 Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
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